Eskişehir için kuvvetli sağanak uyarısı

Güncelleme:
Eskişehir'de pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklenirken, yetkililer vatandaşları sel, su baskını ve buzlanma risklerine karşı uyardı.

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmelere göre pazar günü sabah saatlerinden itibaren Eskişehir'in Çifteler, Seyitgazi, Beylikova, Han, Mahmudiye, Sivrihisar, Günyüzü ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji; sel, su baskını, buzlanma, don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda vatandaşlara uyarıda bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
