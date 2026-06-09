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Altyapı yetersizliği sebebi ile yol kenarında biriken su ile bitkileri suladı

Altyapı yetersizliği sebebi ile yol kenarında biriken su ile bitkileri suladı
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Eskişehir'de sağanak yağış sonrası altyapı yetersizliği nedeniyle yolda biriken su, vatandaşlar tarafından faraşla alınarak yol kenarındaki saksılardaki bitkilere döküldü.

Eskişehir'de bir vatandaş, yağmurun ardından altyapı yetersizliği problemi sebebi ile kent merkezinde biriken suyla yol kenarındaki saksılarda bulunan bitkileri suladı.

Eskişehir'de kısa süreli etkili olan sağanak yağmur sonrasında kentin bazı noktalarında olumsuz yaşandı. Kent merkezinde bulunan İstiklal Mahallesi Karagül Sokak üzerinde bir bina üzerinde tıkanan mazgallar sonrası su birikintisi oluştu. Altyapı yetersizliği sebebi ile biriken ve yaya ulaşımına da aksatan suyu azaltmak isteyen vatandaşlar, faraş yardımı ile suyu tahliye edip saksıdaki çiçek ve bitkilerini suladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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