Eskişehir'de yağışların devam etmesi bekleniyor

Eskişehir'de yağışların devam etmesi beklenirken, mevsim normalleri altında olan hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Eskişehir genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Gece saatlerinde Eskişehir'in Han ilçesi civarlarında hafif zirai don olayı bekleniyor. Mevsim normalleri altında olan hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 15 derece ile Sarıcakaya ve 14 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
