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Eskişehir'de sonbahar mevsiminin etkileri görülürken, adeta renk cümbüşü yaşanan Porsuk Çayı üzerindeki gondol seferleri devam ediyor.

Kentte ağaçların yapraklarını dökmesiyle birlikte sonbahar manzaraları ortaya çıkmaya başladı. İstiklal Mahallesi Adalar Sokak'ta bulunan ağaçlar sarı, kahverengi ve turuncu tonlarına bürünürken, dökülen yapraklar yürüyüş yolları üzerinde birikinti oluşturdu. Bölgedeki hareketlilik sürerken, bazı vatandaşlar dökülen yaprakların oluşturduğu manzarada yürüyüş yapıp bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Öte yandan, sonbahar manzaraları eşliğinde Porsuk Çayı'nda tur atan vatandaşlar gondollarla gezinti yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı