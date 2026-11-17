Eskişehir'de sonbahar renkleri Porsuk Çayı'ndaki gondol seferleriyle hayat bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de sonbahar renkleri ağaçlara yansırken Porsuk Çayı'ndaki gondol seferleri devam ediyor. Vatandaşlar Adalar Sokak'ta dökülen yapraklar arasında yürüyüp anları kaydediyor, gondolla gezinti yapanlar sonbaharın tadını çıkarıyor.
Eskişehir'de sonbahar mevsiminin etkileri görülürken, adeta renk cümbüşü yaşanan Porsuk Çayı üzerindeki gondol seferleri devam ediyor.
Kentte ağaçların yapraklarını dökmesiyle birlikte sonbahar manzaraları ortaya çıkmaya başladı. İstiklal Mahallesi Adalar Sokak'ta bulunan ağaçlar sarı, kahverengi ve turuncu tonlarına bürünürken, dökülen yapraklar yürüyüş yolları üzerinde birikinti oluşturdu. Bölgedeki hareketlilik sürerken, bazı vatandaşlar dökülen yaprakların oluşturduğu manzarada yürüyüş yapıp bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Öte yandan, sonbahar manzaraları eşliğinde Porsuk Çayı'nda tur atan vatandaşlar gondollarla gezinti yapıyor.