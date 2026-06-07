Sıcaktan bunalan güvercinler süs havuzunda serinledi
Eskişehir'de artan hava sıcaklıklarından olumsuz etkilenen güvercinler, Hamamyolu Caddesi'ndeki Yediler Parkı'nda bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Akan suyun altında kanat çırpan kuşlar, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Eskişehir'de artan hava sıcaklıklarından olumsuz etkilenen güvercinlerin süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.
Eskişehir Hamamyolu Caddesi'ndeki Yediler parkında sıcaklardan bunalan kuşlar serinlemek için süs havuzuna girdi. Akan suyun altında kanat çırpan kuşlar, havuzda yıkanarak sıcak havanın etkisini azaltmaya çalıştı. Parkta dinlenen vatandaşlar, güvercinlerin keyifli anlarını ilgiyle izledi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı