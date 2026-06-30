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Eskişehir'de sıcaklığın 1 ila 3 derece artması bekleniyor

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya ve Mihalgazi'de 40 derece olacak.

Eskişehir'de mevsim normalleri üzerinde olan hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinde Bursa çevrelerinde kuvvetli eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 40 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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