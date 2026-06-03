Gün boyu havanın sıcak olduğu Eskişehir'de yağışlar etkisini gösterdi

Eskişehir'de gün boyu etkisini gösteren sıcak havanın ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Kent genelinde gün boyunca etkili olan yüksek sıcaklıklar, akşam saatlerine doğru aniden bastıran yağışla kırıldı. Beklenmedik yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki kapalı alanlara ve bina saçaklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri meydana geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı