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Gün boyu havanın sıcak olduğu Eskişehir'de yağışlar etkisini gösterdi

Gün boyu havanın sıcak olduğu Eskişehir'de yağışlar etkisini gösterdi
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Eskişehir'de gün boyu etkili olan sıcak hava, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışla yer değiştirdi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Eskişehir'de gün boyu etkisini gösteren sıcak havanın ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Kent genelinde gün boyunca etkili olan yüksek sıcaklıklar, akşam saatlerine doğru aniden bastıran yağışla kırıldı. Beklenmedik yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki kapalı alanlara ve bina saçaklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri meydana geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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