Sarmaşık Camii'nde Bahar Tomurcukları

Eskişehir'de dış cephesini saran sarmaşıkla bilinen ve öyle isimlendirilen Hal Camii'nde, kış mevsiminin ardından dallar yeniden tomurcuklanmaya başladı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde yer alan Hal Camii, 1967 yılında hal esnafı tarafından inşa edildi. Halk arasında "Sarmaşık Camii" olarak anılan yapının dış cephesini kaplayan dallarda mevsimsel değişim yaşanıyor.

Kış aylarında kuruyan sarmaşık dalları, havaların ısınmasıyla birlikte canlanma sürecine girdi. Caminin duvarlarını saran dallar üzerinde yeni tomurcuklar oluştu. Söz konusu tomurcuklanma ile birlikte camideki bitki örtüsünün yeniden yeşillenme süreci başladı. Yaklaşık 1 ay sonra cami dış cephesinin tamamen tekrar yeşermesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR

