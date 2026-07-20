Eskişehir'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Eskişehir'de mevsim normalleri üzerinde olan hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette, bugün öğlen ve akşam saatlerinde orta kuvvette, yer yer kısa süreli kuvvetli eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 39 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı