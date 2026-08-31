Haberler

Eskişehir'de Parçalı Bulutlu Hava

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji verilerine göre Eskişehir bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, sıcaklıklar değişmeyecek. Rüzgar öğleden sonra kısa süreli kuvvetli esebilir. En yüksek sıcaklık 35 dereceyle Sarıcakaya'da bekleniyor.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ile Sarıcakaya ve 34 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü

Beklenen veriler açıklandı! İşte Türkiye ekonomisinin büyüme rakamı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası herkes bu detaya takıldı

Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızının son halini görenler tanımakta zorlandı

Tanıyanlar "Ona ne olmuş" demeden edemiyor
İstanbul'da polisten dikkat çeken uygulama! Uyarı bu kez havadan geldi

Görüntü İstanbul'dan! Gece alkol alırken neye uğradıklarını şaşırdılar
Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi

Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi
Düsseldorf'taki milyonluk bina mercek altında! Gökçek, Almanya'daki 18 daireyi anlattı

Paranın kaynağını açıkladı
Ordu ve Giresun'da sağanak: Su baskınları ve toprak kaymaları

Trabzon, Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu! Köy yolları kapandı
Maltepe’deki zincirleme kazada 20 yaşındaki Samet hayatını kaybetti

4 araç birbirine girdi! Zincirleme kazadan acı haber geldi