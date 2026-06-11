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Eskişehir'de sıcaklığın 2 ila 4 derece artması bekleniyor

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması beklenirken, en yüksek sıcaklık Sarıcakaya'da 36, Mihalgazi'de 34 derece olacak. Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Eskişehir'de 2 ila 4 derece artması beklenen hava sıcaklığının Sarıcakaya ilçesinde 36 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 36 derece ile Sarıcakaya ve 34 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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