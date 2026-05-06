Eskişehir'de hava sıcaklığının artması bekleniyor

Eskişehir'de havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, mevsim normalleri altında olan sıcaklığın ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bugün sabah ve öğle saatlerinde Mihalıççık ile Günyüzü ilçelerinde yer yer aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışlar görüleceği değerlendiriliyor. Akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Eskişehir'in güney kesimlerinde ve rakımı yüksek olan kırsal mahallelerde yer yer hafif zirai don olayı bekleniyor. Mevsim normalleri altında olan hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 18 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı