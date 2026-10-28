Eskişehir'de hava aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçecek

Eskişehir'de havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 24 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 15 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklenirken, Odunpazarı ilçesinde 20, Tepebaşı ilçesinde ise 19 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı