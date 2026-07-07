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Bu kaldırımdaki hasar yayalar için düşme riski oluşturuyor

Bu kaldırımdaki hasar yayalar için düşme riski oluşturuyor
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Eskişehir Tepebaşı'nda bisiklet yolu kesişimindeki kaldırımda oluşan hasar, yayalar için takılıp düşme riski yaratıyor. Vatandaşlar dikkatli geçmek zorunda kalırken, onarım bekleniyor.

Eskişehir'de yayalar için takılıp düşme riski oluşturan hasarlı kaldırım onarım bekliyor.

Kentin yoğun kullanılan noktalarından biri olan Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde bisiklet yolunun ile kesişen kaldırımda henüz bilinmeyen sebeple hasar oluştu. Yerinden oynayan kaldırım taşları, yayalar için takılıp düşme riski oluşturuyor. Çevreden geçen vatandaşlar hasarlı bölgeyi fark ettiklerinde dikkatli adımlar ile ilerlemek zorunda kaldığı, bazı yayaların ise bozuk alanın üzerinden atlayarak geçmeye çalıştığı görüldü. Yoğun yaya trafiğinin bulunduğu noktadaki hasarın onarılması isteniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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