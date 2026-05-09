Meteoroloji Eskişehir için yıldırım ve yerel dolu yağışı uyarısında bulundu

Eskişehir'de gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken; Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü vatandaşları yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; Eskişehir genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Ayrıca meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırım, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların meydana gelebilme ihtimaline karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Rüzgarın güney ve doğu, zamanla güney ve batı yönlerinden genellikle orta kuvvetle eseceği tahmin edilmektedir.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığı 28 derece ile Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 16 derece ile Mihalıççık ilçesi olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 23 derece olması öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı