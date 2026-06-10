Çöp kenarına bırakılan hurda eşyalar ulaşımı aksatıyor

Eskişehir'de çöp konteynerinin etrafına duyarsız kişilerce bırakılan hurda ve eski eşyalar, vatandaşların kaldırımdan yürümesine engel oluyor.

Tepebaşı ilçesi Eskibağlar mahallesi Akarcı sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinin yanına, kimliği belirsiz kişiler tarafından eski mobilya ve çeşitli hurda eşyalar bırakıldı. Kaldırımı adeta işgal eden atıklar yüzünden yayalar kendi yollarında yürümekte zorluk çekerken, özellikle yaşlılar ve bebek arabası kullanan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Çevrede hem ciddi bir görüntü kirliliğine hem de yaya güvenliğinin tehlikeye girmesine yol açan bu manzara karşısında mahalle sakinleri, atıkların yetkililer tarafından bir an önce bölgeden kaldırılmasını talep etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı