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Konteynere sığmayan hacimli eşyalar çevre kirliliğine yol açıyor

Konteynere sığmayan hacimli eşyalar çevre kirliliğine yol açıyor
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, çöp konteynerlerine sığmayan koltuk minderi ve bahçe atıkları gibi büyük hacimli atıkların bilinçsizce sokak ortasına bırakılması, görüntü kirliliğine ve alan daralmasına neden oluyor. Mahalle sakinleri duruma tepki gösteriyor.

Eskişehir'de çöp konteynerlerinin çevresine bırakılan ve konteynere sığmayan koltuk minderi gibi büyük hacimli atıklar, sokakta görüntü kirliliği ve alan daralmasına neden oluyor.

Eskişehir'in merkez ilçelerinden Odunpazarı'nda, çöpe atılmaması gereken büyük boyutlu ve evsel olmayan atıkların sokak ortasına bırakılması çevre kirliliğini beraberinde getiriyor. Odunpazarı ilçesine bağlı Ark Sokak üzerinde yer alan çöp konteynerinin çevresine bilinçsizce bırakılan büyük hacimli eşyalar ve bahçe atıkları, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Ark Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinin çevresinde, normal evsel atıkların yanı sıra standart çöp toplama sistemine uygun olmayan maddeler dikkat çekiyor. Vatandaşlar tarafından çöpe atılmaması gereken eski koltuk minderleri, büyük boy siyah poşetlere doldurulmuş bahçe atıkları ve otların konteyner kenarına istiflenmesi, hem kaldırımın hem de yolun kapanmasına yol açtı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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