Eskişehir'de bahçe tellerine zarar veren şüphelilerin bulunması isteniyor

Eskişehir'de bahçe tellerine zarar veren şüphelilerin bulunması isteniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir'de Seyitgazi Yolu'ndaki bahçelerin tellerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildiği iddia edildi. Tellerin yıkılmasına üzülen bahçe sahipleri, şüphelilerin bir an önce bulunmasını istiyor.
Eskişehir'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bahçe tellerine zarar verilen vatandaşlar şüphelilerin bulunmasını istiyor.
Olay, Seyitgazi Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde bulunan bahçelere ait tellere kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Tellerin yıkıldığını bahçe sahipleri büyük üzüntü yaşarken, şüphelilerin bulunmasını istediklerini belirttiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı