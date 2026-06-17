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Eskişehir'de kapağı açık bırakılan elektrik panosu korkutuyor

Eskişehir'de kapağı açık bırakılan elektrik panosu korkutuyor
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Eskişehir Odunpazarı'nda bir inşaatta kapağı açık ve kabloları dışarı sarkan elektrik panosu, çevredeki vatandaşlar ve çocuklar için hayati risk oluşturuyor.

Eskişehir'de bir inşaata ait kapağı açık ve kabloları dışarıda bırakılan elektrik panosu, çevredeki vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Ark Sokak üzerinde devam eden bir inşaat çalışmasında kullanılan elektrik panosu açıkta bırakıldı. Panonun kapaklarının tamamen açık olması ve içindeki devreler ile çevresindeki elektrik kablolarının korumasız şekilde dışarı sarkması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Üzerinde açıkça hayati tehlike uyarısı bulunan panonun, sokaktan geçen yayalar ve özellikle çevrede oyun oynayan çocuklar için ciddi bir risk barındırıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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