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Eskipazar Kemikli rampalarında yol çalışması İstanbul yönünde uzun kuyruk oluşturdu

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Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Kemikli rampalarında süren yol çalışması, İstanbul yönünde ulaşımı aksatıyor. Ağır tonajlı araçların da kullandığı güzergahta yoğunluk zaman zaman trafiği durma noktasına getirirken uzun araç kuyrukları oluşuyor.

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Kemikli rampalarında yürütülen yol çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

21 ilin geçiş noktası olan Kemikli rampaları mevkisinde devam eden çalışma nedeniyle İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu.

Özellikle ağır tonajlı araçların da kullandığı güzergah üzerinde yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Karabük'ün İstanbul ile Karadeniz arasında ulaşım sağlayan önemli güzergahlardan biri üzerinde bulunması ve bölgedeki ulaşım ağının kesişim noktalarından biri olması nedeniyle, bölgede yaşanan trafik yoğunluğu sürücülere zaman kaybettirdi.

Ekiplerin yol çalışmasını sürdürdüğü bölgede trafik akışının kontrollü şekilde sağlanması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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