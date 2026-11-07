Erzurum-Tortum yolunda kar ulaşımı durdurdu, Akçur Geçidi'nde sürücüler yolda kaldı

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Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum- Tortum kara yolunun Akçur Geçidi mevkisinde kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına gelirken, çok sayıda vatandaş yolda kaldı.

Erzurum'da etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı güçleştirdi. Erzurum-Tortum kara yolundaki Akçur Geçidi'nde kar yağışının ardından yol ulaşıma kapanırken, araçlarıyla ilerleyemeyen vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

Bölgede yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, yolda kalan sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı