Erzurum'da kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Erzurum'da etkili olan yağış kent merkezi başta olmak üzere il genelinde zaman zaman yaşamı olumsuz etkiliyor. Erzurum Valiliği, il genelinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Haziran 2026 Perşembe günü Erzurum'un kuzey kesimleri başta olmak üzere birçok ilçede yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada; Yakutiye, Horasan, Narman, Olur, Şenkaya, Uzundere, Aziziye, Palandöken, Aşkale, İspir, Oltu, Pasinler, Tortum, Pazaryolu ve Köprüköy ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara dikkat çekildi.

Yetkililer; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı vatandaşların can ve mal güvenliği için dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı