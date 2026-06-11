Askeri helikopter dolu ve yağmura yakalandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yoğun yağmur ve doluya yakalanan askeri helikopter, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından güvenli şekilde bölgeden ayrıldı.

Yaklaşık 10 dakika boyunca yağışın etkisi altında kalan helikopter, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yön bulmakta güçlük çekti. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından askeri helikopter güvenli şekilde hareket ederek bölgeden ayrıldı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı