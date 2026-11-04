Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'ın Kilimli Köyü sakinleri kış için odunları traktörle taşıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Kilimli Köyü sakinleri kış için odunları traktörle taşıyor Haber Videosunu İzle
Erzincan'ın Kilimli Köyü sakinleri kış için odunları traktörle taşıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlar kış aylarında yakacak ihtiyacını karşılamak için odun hazırlıklarına başladı. Kilimli Köyü'nde toplanan odunlar traktörlere yüklenerek evlere taşınırken, köy sakinleri kışlık yakacakları için yoğun mesai harcıyor.

Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, kış aylarında yakacak ihtiyacını karşılamak için odun hazırlıklarına başladı.

Kentte özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar, soğuk kış günlerinde mağduriyet yaşamamak için kışlık yakacaklarını temin etmeye çalışıyor.

Kilimli Köyü'nde de vatandaşlar, topladıkları odunları traktörlere yükleyerek evlerine taşıyor. Kış hazırlıklarını sürdüren köy sakinleri, yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Köy sakinlerinden Zülfikar Mollaoğlu, kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla odun toplamaya geldiklerini belirterek, kış hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır odunculuk yapan Abdullah Kaya ise mesleğin zorluklarına dikkati çekti.

Odunları toplayarak satışını yaptıklarını anlatan Kaya, yağışlı havalar nedeniyle bir süre çalışmakta zorlandıklarını, havaların ısınmasıyla yeniden mesaiye başladıklarını ifade etti.

Odunculuğun zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Kaya, verdikleri emeğin maddi karşılığını yeterince alamadıklarını kaydetti.

Erzincan'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla köylerde yakacak hazırlıkları sürerken, vatandaşlar soğuk günleri hazırlıklı karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
İsrail’e giden yolcu gemisine bomba ihbarı! Bin 537 kişi tahliye edildi

İsrail'e giden gemide alarm! Bir ihbarla ortalık karıştı

Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı

Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı
Brad Pitt'in kızı babasının soyadını resmen sildirdi

Brad Pitt'in ailesinde yaprak dökümü! Bir çocuğu daha...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 1-7 Kasım'ı Anti-Komünizm Haftası ilan etti

Trump'tan seçim ortasında dikkat çeken karar! 7 gün sürecek
Hatay'da otomobilin arka tekerine yılan girdi! Sürücünün çıkaramadığı yılanı itfaiye kurtardı

Arka tekere saklandı! Sürücü çıkaramayınca itfaiye çağırdı
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı

Seçimi neden kaybetti? Trump'ın aklında tek bir ihtimal var
Batrakov, Galatasaray tarihine geçti

Yok artık Batrakov! Sadece 3 dakikada...
Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor

Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler ekrana gelmedi
Şanlıurfa'da aile katliamı! Annesini ve kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

Annesini ve kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
Türkiye karşıtı Chris Pappas ABD'de Senatoya seçildi

Türkiye karşıtı siyasetçi ABD'de seçimi kazandı