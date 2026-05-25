Erzincan Ovası 'Pamuk Denizine' döndü

Erzincan'da etkili olan yoğun sis, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Keşiş Dağları ile Munzur Dağları arasında uzanan Erzincan Ovası, sis tabakasının tamamen kaplanmasıyla adeta beyaz bir denizi andırdı.

Keşiş Dağları'ndan drone ile kaydedilen görüntülerde, sis bulutlarının arasından beliren şehir silueti büyüleyici bir atmosfer oluşturdu. Yüksek kesimlerden bakıldığında sisin ovayı pamuk gibi sardığı, bazı bölgelerde ise arazilerin sisin üzerinde ada görünümü aldığı görüldü.

Karadeniz yaylalarını aratmayan görüntüler, doğa fotoğrafçıları ve doğaseverlerin ilgisini çekti. Kısa sürede büyük beğeni toplayan manzara, Erzincan'ın doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZİNCAN

