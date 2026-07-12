40 metreden dökülen buz gibi sular sıcaktan bunalanları ağırlıyor

Erzincan'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar ile yurt dışından gelen gurbetçiler, doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde, Munzur Dağları eteklerinden gelen buz gibi suların yaklaşık 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, yaz aylarında ziyaretçilerin en uğrak noktalarından biri haline geldi.

Kalecik köyü yakınlarında bulunan ve dokuz ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, serin havası ve eşsiz manzarasıyla hem Erzincanlıları hem de çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Hafta sonu ve gurbet sezonunun da etkisiyle şelalede yoğunluk yaşandı.

Doğal güzellikler arasında yürüyüş yapan, piknik yapan ve bol bol fotoğraf çeken ziyaretçiler, özellikle bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşmak için Girlevik Şelalesi'ni tercih ettiklerini belirtti.

Şelaleye gelen vatandaşlar, Girlevik'in doğal yapısını koruyan önemli turizm alanlarından biri olduğunu ifade ederek, "Burası Erzincan'a gelen herkesin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri. Serin havası ve doğal güzelliğiyle ailece keyifli vakit geçiriyoruz." dedi.

Kış aylarında büyük bölümü donarak buz sarkıtlarıyla farklı bir güzelliğe bürünen Girlevik Şelalesi, yazın ise serin iklimiyle ziyaretçilerine nefes aldırıyor.

Erzincan'ın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Girlevik Şelalesi, çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Adana'dan gelen ziyaretçiler ile yurt dışından gelen gurbetçilerin de yoğun ilgisini görüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı