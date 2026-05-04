Erzincan'da sağanak yağış etkili oldu

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış, Çağlayan Beldesi'nde sele dönüşerek bazı alanlarda zarara neden oldu.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentte, sağanak yağış özellikle Erzincan il merkezine 26 kilometre uzaklıktaki ve Girlevik Şelalesi'nin de bulunduğu Çağlayan Beldesi'nde etkili oldu. Yağış nedeniyle oluşan sel suları, ekili araziler ve bazı işletmelerde hasara yol açtı.

Bölgede aralıklı olarak devam eden yağışlar nedeniyle riskli noktalar tedbir amacıyla boşaltılırken, ekipler olası yeni su taşkınlarına karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı