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Erzincan'da sabah sis ve pus etkili oldu, görüş mesafesi 20 metreye düştü

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Erzincan'da sabah sis ve pus etkili oldu, görüş mesafesi 20 metreye düştü
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Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan sis ve pus, kent merkezinde görüş mesafesini bazı noktalarda 20 metreye kadar düşürdü. Sürücüler araçlarını kontrollü seyretmek zorunda kalırken soğuk havayla yol kenarındaki ağaçlarda kırağı oluştu.

Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan sis ve pus, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde özellikle sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

İşlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi. Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü seyretmek zorunda kaldı.

Kent merkezini kaplayan sis ve pus bir süre etkisini sürdürdü.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, yol kenarındaki ağaçların dallarında kırağı oluştu. Sisle kaplanan kent merkezi ve kırağı tutan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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