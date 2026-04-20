Nisan şaşırttı: Refahiye'de sabah karla uyandılar

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaşırken, köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroloji, bölge genelinde havanın çok bulutlu geçeceğini açıkladı ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bahar beklenirken kış şartları yeniden etkisini gösterdi. 20 Nisan'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezinde yağmur görülürken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Özellikle yüksek rakımlı köyler yağan karla beyaza bürünürken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle köy yollarında yer yer ulaşımda aksamalar yaşandı.

Refahiye'nin Orçul bölgesine bağlı Kamberağa köyünde yaşayan Baki Kaya, sabah saatlerinde kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "Bugün 20 Nisan, her yer kardan beyaza büründü. 10-15 santimetre kar var" dedi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu vurgulanarak, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı kabul etti

İran, dünyanın kilitlendiği kararını Pakistan aracılığıyla duyurdu
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar

Kirli oyun çöktü! 38 yabancı kadın...
Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu

Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Düğün salonunun depo kısmında ceset bulundu

Düğün salonunun depo kısmında ceset bulundu
Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası

Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar

Kirli oyun çöktü! 38 yabancı kadın...
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi

Maç bitti olanlar oldu!