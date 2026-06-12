Güneşe aldandılar, doluya yakalandılar

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine bağlı köylerde etkili olan dolu ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İlçede güneşli havanın ardından aniden başlayan dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü. Kısa süreli ancak yoğun şekilde etkili olan dolunun ardından başlayan sağanak yağmur, zamanla kuvvetlenerek fırtınaya dönüştü.

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle vatandaşlar tedbir amacıyla kapalı alanlara sığınırken, bazı kişiler açık alanda hazırlıksız yakalandı.

Küçükotlukbeli köyünde piknik yapan bir arkadaş grubu da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Grup, doludan korunmak için ağaç altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava koşullarının kısa sürede değişkenlik gösterebildiğini belirterek vatandaşları ani yağış, dolu ve fırtınalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı