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Güneşe aldandılar, doluya yakalandılar

Güneşe aldandılar, doluya yakalandılar
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Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde aniden bastıran dolu ve fırtına, vatandaşları kapalı alanlara sığınmak zorunda bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle piknik yapan bir grup da ağaç altına sığındı.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine bağlı köylerde etkili olan dolu ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İlçede güneşli havanın ardından aniden başlayan dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü. Kısa süreli ancak yoğun şekilde etkili olan dolunun ardından başlayan sağanak yağmur, zamanla kuvvetlenerek fırtınaya dönüştü.

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle vatandaşlar tedbir amacıyla kapalı alanlara sığınırken, bazı kişiler açık alanda hazırlıksız yakalandı.

Küçükotlukbeli köyünde piknik yapan bir arkadaş grubu da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Grup, doludan korunmak için ağaç altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava koşullarının kısa sürede değişkenlik gösterebildiğini belirterek vatandaşları ani yağış, dolu ve fırtınalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmel Cennet Sylm:

subhanAllah der geçerim böyle halleri Allah'ın kudretinden haberi yok insan Allah'tan kork ve takva sahibi ol diye haber yazıyorsunuz da insanlar hala ayakta

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Haber YorumlarıCeyhan Baskinci:

eyyy bu zamanlar hava ne olur ne olmaz artık güneş çıksa da güvenme kardeş her şey pahalı zaten hava da beş para etmez yaşlı bir adamın dediği gibi yaşamak da zor hava da kötü

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Haber YorumlarıNihat Berkay Sır:

yahu bu da nereden çıktı böyle bir dolu aniden bastıran fırtına insanlar hazırlıksız yakalanıyor bu da meteoroloji yetkililerin işi değil mi yeterince uyarı yapıyorlar mı acaba

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