Erzincan'da doğanın tatlı misafiri: Gelengi görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Erzincan'da yaban hayatına ilişkin yaptığı paylaşımda gelenginin doğal yaşam anlarını görüntüledi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, doğanın sevimli türlerinden biri olan gelenginin Erzincan'da doğal ortamında kaydedildiği belirtildi. Görüntülerde gelenginin hareketli ve beslenme anlarının yer aldığı ifade edildi.

Yaban hayatının korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine dikkat çekilen paylaşımda, gelenginin ekosistem içindeki rolüne vurgu yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin, yaban hayatının izlenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Erzincan'ın zengin biyolojik çeşitliliğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların da yaban hayatına karşı duyarlı olmaları istendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
