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Şehrin göbeğinde oğul veren arılar ilgi odağı oldu

Şehrin göbeğinde oğul veren arılar ilgi odağı oldu
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Erzincan kent merkezinde oğul veren bal arıları, koloni halinde uçtuktan sonra bir motosiklete kondu. Kızılay çalışanı Özay Özkaya, koruyucu ekipman kullanmadan arıları güvenli şekilde topladı. Uzmanlar vatandaşları oğul dönemindeki arılara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Erzincan kent merkezinde oğul veren bal arıları, bir süre havada koloni halinde uçtuktan sonra bir motosiklete konarak vatandaşların ilgisini çekti.

Kentin en işlek noktalarından biri olan Nermi Tombul Caddesi'nde öğle saatlerinde görülen bal arısı kolonisi, çevrede kısa süreli merak ve tedirginliğe neden oldu. Havada yoğun şekilde dolaşan binlerce arı, daha sonra yol kenarında bulunan bir motosikletin üzerine kondu.

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği olay sırasında, Kızılay çalışanı Özay Özkaya arı kolonisini güvenli şekilde toplamak için çalışma başlattı. Koruyucu ekipman kullanmadan arılara yaklaşan Özkaya, uzun uğraşlar sonucu koloniyi bir kutuya almayı başardı.

Çevresinde binlerce bal arısının uçmasına rağmen sakinliğini koruyan Özkaya'nın çalışması, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Uzmanlar, oğul verme dönemindeki bal arılarının genellikle saldırgan davranış sergilemediğini, ancak vatandaşların bu tür durumlarda dikkatli davranarak uzman kişilerden yardım istemesi gerektiğini belirtiyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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