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Erzincan'da Ayçiçeği Tarlaları Kartpostallık Manzaralar Sunuyor

Erzincan'da Ayçiçeği Tarlaları Kartpostallık Manzaralar Sunuyor
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Erzincan'da her yıl ekim alanı genişleyen ayçiçeği tarlaları, sarının farklı tonlarıyla doğayı renklendiriyor. Tercan, Çayırlı, Kemah ve Otlukbeli ilçelerinde yoğunlaşan tarlalar, özellikle Erzincan-Erzurum kara yolunda sürücülere görsel şölen yaşatıyor. Havadan kartpostalı andıran desenler oluşturan bu alanlar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Erzincan'da ekim alanları her geçen yıl genişleyen ayçiçeği tarlaları, sarının farklı tonlarıyla doğayı renklendirirken, görenlere kartpostallık manzaralar sunuyor.

Özellikle Tercan, Çayırlı, Kemah ve Otlukbeli ilçelerinde geniş alanlara yayılan ayçiçeği tarlaları, yaz mevsimiyle birlikte açan çiçekleriyle dikkat çekiyor.

Erzincan-Erzurum kara yolunun her iki yanında uzanan ayçiçeği tarlaları, güzergahı kullanan sürücülere görsel şölen sunarken, bölgeden geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Havadan görüntülenen sarıya bürünmüş tarlalar ise oluşturduğu desenlerle adeta kartpostalı andıran manzaralar ortaya çıkarıyor. Doğayla iç içe eşsiz görüntüler sunan ayçiçeği tarlaları, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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