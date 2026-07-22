Kemaliye'deki arazi yangını kontrol altına alındı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Efeler köyünde çıkan arazi yangını, ilgili kurumların koordineli çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın bölgesine giden Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

İtfaiye ekipleri, orman teşkilatı, kolluk kuvvetleri ve destek ekiplerinin koordineli müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yangının söndürülmesi sürecinde görev alan tüm personele, destek sağlayan komşu il ve ilçelerin ekiplerine, kurumlara ve katkı sunan vatandaşlara teşekkür edilerek, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı