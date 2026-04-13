Erzincan Kemah'ta 4.0 büyüklüğüne deprem

Kemah ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Yüksek Mühendisi Selahattin Ayan, sarsıntının korkulacak bir durum olmadığını belirtti. Depremin kritik bir noktada gerçekleşmediğini ve endişeye gerek olmadığını ifade etti.

Ayan, Erzincan'ın fayların kesiştiği bir bölgede yer aldığını, depremin ise Kuzey Anadolu Fayı ile Ovacık Fayı arasında kalan alanda meydana geldiğini ifade etti. Sarsıntının Erzincan merkeze yaklaşık 35 kilometre mesafedeki bir noktada oluştuğunu kaydeden Ayan, bunun yer kabuğunda her zaman görülebilecek türden küçük bir deprem olduğunu dile getirdi.

Depremin devamının gelmesini beklemediğini dile getiren Ayan, "Endişeye gerek yoktur. Kritik bir noktada değil. Devamı olmaz, artçısı olmaz. Böyle küçük bir deprem. Dolayısıyla korkuya, paniğe, endişeye gerek yoktur" dedi.

Kemah'ta saat 19.15'te meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.0, derinliği ise 7,12 kilometre olarak açıklanmıştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
