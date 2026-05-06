Üniversitede 76 ton atık ekonomiye kazandırıldı

Üniversitenin sıfır atık çalışmaları kapsamında, 76 ton atık geri dönüşüme kazandırılarak önemli çevresel tasarruflar sağlandı. Yapılan çalışmalarla 1200 ağacın kesilmesi önlendi ve su, enerji ile petrol tasarrufu elde edildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında 76 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Üniversitenin Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, depolarda ayrıştırılarak biriktirilen yaklaşık 70 ton kağıt ve 6 ton plastik atık, geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Çalışma sayesinde yaklaşık 1200 ağacın kesilmesi önlenirken, 1 milyon 855 bin litre su tasarrufu sağlandı. Ayrıca 321 bin kilovatsaat enerji ve 15 bin 624 litre petrol tasarrufu elde edilirken, 266 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımının da önüne geçildi.

Üniversitenin çevreye duyarlı yaklaşımının bir göstergesi olarak değerlendirilen uygulamayla, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanması ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sıfır Atık Koordinatörü Oğuz Kürşat Demirci, sıfır atık felsefesine önem verdiklerini belirterek, geri ve ileri dönüşüm süreçlerine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
