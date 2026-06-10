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Mersin Erdemli'de dolu tarım alanlarına zarar verdi

Mersin Erdemli'de dolu tarım alanlarına zarar verdi
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerde etkili olan dolu yağışı, açık ve örtü altı tarım alanlarında hasara yol açtı. Yollar beyaza bürünürken, hasar tespiti için yarın inceleme yapılacak.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerde dolu etkili oldu, tarım alanları zarar gördü.

Meteorolojinin uyardığı yağış Erdemli ilçesine bağlı 1500 rakım üzerindeki Güzeloluk, Güneyli ve Harfilli mahallelerinde etkili oldu. Yağmurun yanı sıra dolu da yağdı. Dolu yağışı nedeniyle hem açıktaki hem de örtü altındaki bahçelerde zarar oluştu. Yolların beyaza büründüğü dolu nedeniyle oluşan hasarla ilgili yarın ilgili kurumların inceleme yapacağı öğrenildi.

Öteyandan bölge genelinde yerel olarak yağışların görülebileceği kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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