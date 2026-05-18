Haberler

Emet'te minik eller toprakla buluştu

Emet'te minik eller toprakla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilkokul öğrencileri, Tarım Müdürlüğü personeliyle birlikte okul bahçesinde fide dikti. Çocuklara bitki bakımı ve doğa bilinci aşılandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde minik öğrenciler, düzenlenen fide dikim etkinliğinde doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Gazi Emet İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde bir araya gelerek fideleri toprakla buluşturdu. Etkinlik kapsamında öğrenciler kendi elleriyle fide dikimi yaparken, bitki bakımı, üretim süreci ve doğanın korunmasının önemi hakkında da bilgilendirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların heyecanı dikkat çekti.

Yetkililer, küçük yaşlarda çevre ve tarım bilincinin kazandırılmasının önemine vurgu yaparak benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin

Dürbünü eline alıp talimatı verdi
Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş: Kendi evinde Alanya’yı yenemiyorsun

Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu
Lüks otomobilin çarptığı genç kız yaralandı, ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi

Lüks otomobilin çarptığı kız yol kenarındaki ağaca savruldu
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı! Tek tek gözaltına alıyorlar
TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti

TikTok canlı yayınında skandal! İzleyenler yetkililere çağrı yaptı