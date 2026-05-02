Elektrik telleri üzerine yuva yapan leylekler için, yeni yuva yapıldı

Aydın'ın söke ilçesinde elektrik telleri üzerine yuva yapan leylekler, ekiplerin koordineli çalışması sonucu yeni yuvalarına kavuştu.

Söke'ye bağlı Sazlı'da her yıl bir çift olarak gelen leyleklerde bu yıl artış gözlendi. Kendilerine yuva yapmaya çalışan leylekler, elektrik direklerine yöneldi. Bir çift leylek, Azmak yakınlarındaki Çöplük Mahallesi'nde bir beton direğin tepesine yuva yapmaya çalıştı. Yapılan gözlemde, yuvanın elektrik tellerinin tam üzerine kurulduğu görüldü. Leyleklerin tellerin üzerine kurdukları yuva ekiplerin çalışması ile güvenli alana taşındı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bilim danışmanımız EGE Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş'la görüşülerek, görüşleri doğrultusunda harekete geçildi. ADM Elektrik Dağıtım Söke Müdürü Muhammet Hırlak ile iletişime geçilerek platform ve teknik ekip talep edildi. Yuvadaki yumurtalar büyük bir özenle alındı. Sıcak bir havluya sarılarak aşağı indirildi. Anne leyleğin görebileceği bir yere bırakıldı. Çünkü bu sadece bir müdahale değil, aynı zamanda bir güven meselesiydi. Ardından, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sazlı Muhtarlığı ve EKODOSD iş birliğiyle leylekler için güvenli bir yuva hazırlandı. Direğe yerleştirilen platform üzerine doğal malzemelerle yeni yuva kuruldu. Yuva içindeki plastik poşetler, soğan-patates çuvalları yavrulara zarar vermesin diye temizlendi, yerine saman konuldu ve yumurtalar dikkatle yeni yuvalarına yerleştirildi. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra alandan uzaklaşıldı. Bir süre yuva üzerinde uçan leyleklerden dişi olanı yuvaya konarak yumurtaları kontrol etti ve üzerine yattı. Kısa bir süre sonra diğer leylek de geldi; gagalarını takırdatarak selamlaştılar. O an, sadece bir yuvanın değil, bir yaşamın kurtulduğunu biliyorduk. DKMP Söke Şefliği, Sazlı Muhtarlığı, ADM Elektrik Dağıtım ve EKODOSD iş birliğiyle, leyleklerin artık daha güvenli bir yuvada yeni bir hayata hazırlanmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - AYDIN

