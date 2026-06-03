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Göç yolculuğunda yaralanan yavru leylek sağlığına kavuştu

Göç yolculuğunda yaralanan yavru leylek sağlığına kavuştu
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Düzce'de göç sırasında elektrik akımına kapılarak yaralanan yavru leylek, tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya salındı.

Düzce (İHA) – Düzce'de göç sırasında elektrik akımına kapılarak yaralanan yavru leylek tedavisinin ardından doğaya salındı.

Göç yolculuğunda elektrik akımına kapılarak yaralanan yavru leylek Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Efteni Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Burada veteriner hekimlerce yürütülen bir haftalık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yavru leylek sağlığına kavuşup doğaya salındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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