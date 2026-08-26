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Vefakar Leylek, Ölen Eşinin Başında 5 Gün Nöbet Tutuktan Sonra Kurtarıldı

Vefakar Leylek, Ölen Eşinin Başında 5 Gün Nöbet Tutuktan Sonra Kurtarıldı
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Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde göç sırasında elektrik akımına kapılarak ölen eşinin başında 5 gün boyunca aç ve susuz bekleyen leylek, bitkin düşünce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarıldı. Rehabilitasyon merkezinde tedaviye alınan leylek, sağlığına kavuşunca doğaya salınacak.

Göç yolculuğu sırasında eşini kaybeden ve vefasıyla görenleri duygulandıran leylek, günlerce ölen eşinin başında sürdürdüğü sessiz nöbetin ardından bitkin düşünce kurtarıldı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde akıma kapılarak ölen eşinin cansız bedeni başında aç ve susuz 5 gün bekleyen leylek, göç kafilesini kaçırıp bitkin düşünce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.

Göç kafilesi gitti, o eşinin başını terk etmedi

Mesudiye Mahallesi'ndeki arazide mola veren leylek sürüsündeki bir leylek, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Sürü göç yolculuğuna devam ederken, eşi olduğu değerlendirilen diğer leylek alanı terk etmedi. Yemeden ve içmeden 5 gün boyunca ölen eşinin cansız bedeni başında nöbet tutan vefakar leylek, açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin düşerken göç yolculuğuna da devam edemedi.

5'inci günde ekipler müdahale etti

Leyleğin günlerdir aynı noktada beklediğini ve durumunun ağırlaştığını fark eden bölge halkı ile gezgin ve doğa fotoğrafçısı Ali Çetinkaya, durumu Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 5'inci günde bölgeye gelen ekipler, halsiz düşen leyleği özel bir çabayla yakalayarak koruma altına aldı.

Tedavinin ardından doğaya salınacak

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezine götürülen leylek, özel beslenme ve bakım programına alındı. Sağlığına kavuşup tamamen güçlendikten sonra yeniden doğaya salınacak olan leyleğin, durumuna göre göç kafilesine katılması ya da bölgede kalması bekleniyor.

Gezgin ve doğa fotoğrafçısı Ali Çetinkaya da bu yaşananları @ucargezer2024 adlı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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