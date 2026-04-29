Elazığ-Pertek feribotunda metrelerce kuyruk oluştu

Elazığ-Tunceli arasında ulaşımın sağlandığı Pertek feribotlarında sabah saatlerinde metrelerce kuyruk oluştu.

Keban Baraj Gölü üzerinden Elazığ-Tunceli arasında kısa ve ekonomik geçiş sağlayan Pertek feribot hattı vatandaşlarca yoğun talep görürken sabah ve akşam saatlerinde bekleme sürelerinin zaman zaman saatleri bulması yoğunluğa neden oluyor. Özellikle yaz aylarında memleketine gelen gurbetçiler, artan turistik hareketlilik ve ziyaretler nedeniyle araç sayısı ciddi şekilde yükselirken kilometrelerce kuyruk oluşuyor.

Öte yandan, bu kronik soruna çözüm olması beklenen Pertek Köprüsü için çalışmalar sürüyor. Ocak 2024'te başlayan projenin bu yıl tamamlanması planlanıyor. - ELAZIĞ

