Elazığ Palu'da koruma altındaki benekli semender cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Umutkaya köyü kırsalında yağış sonrası ortaya çıkan koruma altındaki benekli semender, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Nemli toprakta bir süre ilerleyen semender, taşlık alanda gözden kayboldu.
Elazığ'ın Palu ilçesinde yağış sonrası ortaya çıkan benekli semender, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Palu'ya bağlı Umutkaya köyü kırsalında arazide dolaşan bir vatandaş, koruma altındaki benekli semenderi fark etti. Yağışlı havanın ardından nemli toprakta ortaya çıkan semender, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Arazide yavaşça ilerleyen semenderin bir süre sonra taşlık alanda gözden kaybolduğu görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı