Elazığ Kovancılar'da domuz sürüsü, köpekler kovalayınca koşarak gözden kayboldu

Elazığ Kovancılar'da domuz sürüsü, köpekler kovalayınca koşarak gözden kaybolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karabörk köyünde yiyecek arayan domuz sürüsü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Karlı arazide kısa süre görüntülenen sürü, köpeklerin kovalamasıyla hızla koşarak gözden kayboldu.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde domuzlar sürü halinde görüntülendi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karabörk köyünde yiyecek arayan domuz sürüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa bir süre karlı arazide yiyecek arayan sürü daha sonra köpeklerin kovalamasıyla birlikte hızla koşarak gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı