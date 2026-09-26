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Elazığ Kovancılar'da domuz sürüsü, köpekler kovalayınca koşarak gözden kayboldu

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Elazığ Kovancılar'da domuz sürüsü, köpekler kovalayınca koşarak gözden kayboldu
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karabörk köyünde yiyecek arayan domuz sürüsü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Karlı arazide kısa süre görüntülenen sürü, köpeklerin kovalamasıyla hızla koşarak gözden kayboldu.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde domuzlar sürü halinde görüntülendi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karabörk köyünde yiyecek arayan domuz sürüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa bir süre karlı arazide yiyecek arayan sürü daha sonra köpeklerin kovalamasıyla birlikte hızla koşarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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