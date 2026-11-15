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Elazığ'ın Hoş köyünde kedi ile yılanın kavgası cep telefonuyla kaydedildi

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Elazığ'ın Hoş köyünde kedi ile yılanın kavgası cep telefonuyla kaydedildi Haber Videosunu İzle
Elazığ'ın Hoş köyünde kedi ile yılanın kavgası cep telefonuyla kaydedildi
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Elazığ'ın Hoş köyünde bir vatandaş, sokakta kedi ile yılanın kavga ettiğini fark etti. Vatandaş, bir süre izlediği kedi ile yılanın kavgasını daha sonra cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Elazığ'da kedi ile yılanın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Hoş köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkan bir vatandaş, kedi ile yılanın kavga ettiğini fark etti. Bir süre kavgayı izleyen vatandaş daha sonra o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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