Elazığ'da yıldırımın çarptığı inekler telef oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 5 inek telef oldu.

Olay, Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otlamak için arazide gezen büyükbaş hayvanlarının olduğu bölgeye yıldırım isabet etti. Yıldırım çarpması sonucu 5 büyükbaş inek, telef oldu. Hayvanlarının telef olduğunu gören besiciler, durumu yetkililere bildirerek zarar tespiti yapılmasını talep etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı