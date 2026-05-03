Elazığ'da Tarla Okulu eğitimleri

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bağ alanlarında üreticilere yönelik "Tarla Okulu" eğitimleri düzenlendi.

Merkeze bağlı Kavakpınarı Köyü Muhtarlığının talebi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bağ alanlarında üreticilerine yönelik "Tarla Okulu" eğitimleri düzenlendi. Program çerçevesinde; bağ hastalık ve zararlılarıyla mücadele, biyolojik ve biyoteknik yöntemler ile budama teknikleri, teknik personel tarafından sahada uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitim sürecinde, bağlarda karşılaşılan mevcut durumlar üreticilerle birlikte yerinde ele alınarak, doğru müdahale yöntemleri uygulama üzerinden gösterildi. - ELAZIĞ

