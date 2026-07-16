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Vatandaşlar sıcaktan bitkin düşen ebabil kuşuna su verdi

Vatandaşlar sıcaktan bitkin düşen ebabil kuşuna su verdi
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Elazığ'da sıcaktan bitkin düşen ebabil kuşu, bir vatandaşın verdiği suyu içip başını ıslatmasıyla kendine geldi ve bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'da sıcaktan bitkin düşen ebabil kuşu, vatandaşın verdiği suyu içerek kendine geldi.

Yeni Mahalle Aytaç Kaya Sokak'ta sıcaktan dolayı yola düşen ebabil kuşunu fark eden bir vatandaş, gölgelik bir alana aldığı kuşa pet bardak ile su verip başını ıslattı. Suyu içen kuş bir süre sonra kendine gelerek bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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