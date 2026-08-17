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Keban'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Keban'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarılarının ardından bölgesel yağışlar aralıklarla sürerken, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli çevreleri ile Adıyaman ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde sağanak yağış etkili oldu.

Meteorolojinin uyarı verdiği Elazığ'da sağanak yağış bölgesel olmak üzere aralıklarla kendini gösteriyor. Dün akşam Elazığ genelinde görülen yağışlar bugünde aralıklarla ilçelerde etkili oluyor. Bu çerçevede Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde bir anda bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu; Elazığ, Malatya ve Tunceli çevreleri ile Adıyaman ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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