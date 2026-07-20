Elazığ'da Arap Tavşanı görüldü

Elazığ'da nesli tehdit altında bulunan Arap Tavşanı, Arıcak ilçesinde görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Elazığ'da sıklıkla görülmeye başlandı. Geçen hafta Alacakaya ilçesinde görülen tavşan bu kez de Arıcak ilçesine bağlı Kambertepe köyünde görüldü. Yol üzerinde zıplayarak ilerleyen Arap tavşanı bir şahsın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tavşan karanlıkta bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı