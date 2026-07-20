Haberler

Elazığ'da Arap Tavşanı görüldü

Elazığ'da Arap Tavşanı görüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da nesli tehdit altında bulunan Arap Tavşanı, Arıcak ilçesinde görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Elazığ'da sıklıkla görülmeye başlandı. Geçen hafta Alacakaya ilçesinde görülen tavşan bu kez de Arıcak ilçesine bağlı Kambertepe köyünde görüldü. Yol üzerinde zıplayarak ilerleyen Arap tavşanı bir şahsın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tavşan karanlıkta bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti
Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü

Çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü
Salah'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş'tan flaş karar

Menajerinin paragöz tavrı sonrası Beşiktaş'tan Salah için flaş karar
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

CHP'li belediye başkanı böyle gözaltına alındı! İşte ilk sözleri
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi

Altın yatırımcısı şokta! Kritik uyarı geldi
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Koşar adım rekor! Bir zam daha geliyor